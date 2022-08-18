Мужчину столкнули с платформы на рельсы на станции метро «Невский проспект» в Петербурге

На станции метро «Невский проспект» пассажира столкнули на рельсы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербургском метро пассажира столкнули с платформы на рельсы. Все произошло днем 17 августа 2022 года на станции метрополитена "Невский проспект". Пострадавшим оказался 38-летний мужчина. Благо, в этот момент рельсы были пусты, а поезд еще далеко. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- По словам упавшего мужчины, столкнули его не намерено. Он шел по краю платформы и столкнулся с другим пассажиром. После этого мужчина потерял равновесие и упал на пути, - рассказал источник.

Работники метрополитена быстро среагировали и подняли упавшего человека на платформу. Со станции пострадавшего госпитализировали в больницу. При падении он неудачно приземлился на ногу и сломал пятку. После оказания медицинской помощи его отправили лечиться домой.