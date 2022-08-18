Студентку медучилища изнасиловали в гостях в Ленобласти

Беспомощную несовершеннолетнюю петербурженку изнасиловали в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

17-летняя студентка медицинского училища стала жертвой изнасилования, выпив лишнего в гостях. Девушка из Санкт-Петербурга 12 августа 2022 года отправилась с подругой и ее знакомой в гости к некому молодому человеку в поселок Гаврилово в Выборгском районе Ленинградской области. Парень решил надругаться над беспомощной петербурженкой, пока та была в беспомощном состоянии из-за опьянения. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Молодые люди сидели и распивали спиртное. В какой-то момент девушка перебрала с алкоголем, ей стало плохо и она прилегла на кровать в другой комнате, чтобы отдохнуть, - рассказал источник.

Тем временем, застолье продолжалось. Подруги девушки вышли в магазин за добавкой. А пока тех не было, хозяин квартиры решил воспользоваться беспомощной гостьей. Он раздел девушку и совершил с ней половой акт против ее воли. После студентка все же смогла вырваться и убежать.

Спустя три дня несчастная нашла своего обидчика в соцсетях и сообщила, что будет писать заявление в полицию. На это испуганный парень предложил откупиться деньгами. Но отец девушки все же сообщил обо всем в полицию. Сейчас проводится проверка.