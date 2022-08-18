Все ЖК-долгострои в Петербурге будут сданы до конца 2023 года

Все долгострои Петербурга завершат в течение полутора лет. Фото: Олег ЗОЛОТО

Все долгострои Петербурга будут сданы в эксплуатацию до конца следующего года. С таким громким заявлением выступил председатель Комитета по строительству Игорь Креславский. Правда, речь идет только о жилых комплексах, которые пока не сданы.

- К началу 2022 года в Петербурге насчитывалось 15 долгостроев. Сейчас уже сданы три из них — ЖК «Морской конек» в Сестрорецке, ЖК «Парнас» в Парголово и ЖК «Шуваловский Парк» на улице Прокофьева, - сообщает пресс-служба

Также достроена многоэтажная парковка в ЖК «Тихая гавань» на улице Кораблестроителей.

До конца нынешнего года в Комстрое обещают сдать еще семь «проблемных» точек в жилых ЖК «Парнас», «Трио», «Новая Скандинавия», «Осень» и «Изумрудный».

На 2023 год останется пять долгостроев, в том числе ЖК «На Заречной», ЖК «Ломоносов» (два дома) и ЖК «Трио».