Сотрудника медклиники задержали за убийство жены в Петербурге 15 лет назад

Бухгалтера медицинской клиники Петербурга заподозрили в убийстве жены 15 лет назад Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали 45-летнего мужчину, работающего в государственной медицинской клинике. 15 лет назад он объявил в розыск свою жену. Якобы женщина вышла из дома и пропала без вести. Однако сейчас следователи считают, что мужчина сам убил свою жену, а тело спрятал. Об этом 18 августа 2022 года сообщило АН "Оперативное прикрытие".

- 29-летняя женщина, мать двоих детей, пропала без вести осенью 2007 года. На тот момент ее 30-летний супруг рассказал полиции, что она вышла из дома в магазин у метро "Озерки", но домой не вернулась, - рассказал источник.

Спустя год полиция возбудила уголовное дело по признакам убийства. 15 лет шли поиски и расследование. В итоге следователи вышли на след, ведущий к вдовцу. По версии, 3 ноября 2007 года в квартире на Северном проспекте во время бытовой ссоры мужчина ударил свою жену, от чего та упала, сильно ударилась и скончалась. Чтобы скрыть трагедию, мужчина вывез труп жены за город и закопал его у поселка Поляны Выборгского района. От одежды супруги он избавился.

Поиски места захоронения женщины устанавливаются.