Суд арестовал похитительницу ящерицы Натали из Ленинградского зоопарка

Ящерица Натали не пережила похищения. Фото: Ленинградский зоопарк.

Петроградский райсуд Петербурга арестовал женщину, которая вместе с мужем, по версии следствия, похитила ящерицу вида акантозавр из Ленинградского зоопарка. Сама ящерица была подарком девушке от нетрезвого супруга. У вы, но Натали - так звали пресмыкающееся, погибло при падении из окна квартиры на 12 этаже, где живут супруги.

- Обвиняемая просила у суда не заключать ее под стражу, сообщила, что готова возместить Зоопарку ущерб в 21 тысячу рублей. Защита просила запрет определенных действий. Суд избрал стражу по 16 октября 2022 года, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Что касается основного фигуранта дела о краже, то он только ждет избрания меры пресечения. Учитывая, как строго суд обошелся сего женой, арест весьма вероятен.

Напомним, что сама кража произошла еще 12 августа. Представители зоопарка заметили это обратились в полицию 14 числа. А еще через два дня в квартире на Народной улице задержали и злоумышленника - 32-летнего уроженца Тульской области.

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