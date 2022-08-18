У пенсионерки пропали 2 млн рублей во время срочной госпитализации из квартиры в Петербурге

У пожилой петербурженки пропали 2 миллиона рублей во время срочной госпитализации Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

У пожилой жительницы Санкт-Петербурга пропали из дома 2 миллиона рублей во время срочной госпитализации. С таким заявлением в полицию обратилась 57-летняя дочь пенсионерки, проживающей в Приморском районе города. Старушке стало очень плохо, поэтому спасателям пришлось взламывать дверь в ее квартиру. Об этом 18 августа 2022 года сообщили в АН "Оперативное прикрытие".

- Дочь пенсионерки рассказала, что утром 14 августа в квартире на Черной речке ее 91-летний матери стало плохо. Старушка была в квартире одна и не могла встать, поэтому сотрудники МЧС в присутствии бригады скорой и участкового вскрыли дверь и госпитализировали женщину, - рассказал источник.

Спустя три дня дочь старушки заявила о пропаже денег из квартиры матери. Пенсионерка рассказа дочери, что свои накопления она прятала в баре и ящике комода.

Сотрудники полиции начали проверку. Они уже сняли отпечатки пальцев с мебели, где хранились деньги. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.