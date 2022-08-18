Смольный пообещал сдать все жилые долгострои Петербурга до конца 2023 года

К концу 2023 года в Петербурге введут в эксплуатацию все долгостроящиеся жилые комплексы Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

К концу 2023 года в Санкт-Петербурге введут в эксплуатацию все долгостроящиеся жилые комплексы. Об этом 18 августа 2022 года заявил председатель Комитета по строительству Игорь Креславский.

- Пару лет назад у нас было порядка 50 домов (долгостроев, прим.ред). На данный момент осталось всего 15. Три из них уже сдали в этом году, еще семь планируем также ввести в этом годы. И оставшиеся пять в следующем, - пояснила Креславский.

В Смольном отметили, что на особом контроле находятся два крупных и наиболее проблемных долгостроя. Это ЖК "На Заречной" и ЖК "Ломоносов". Городу даже потребовалось выделить дополнительные земли на строительство домов.

В этом году будут сданы проблемные дома в ЖК "Парнас", "Трио", "Новая Скандинавия", "Осень" и "Изумрудный". До конца следующего будут сданы ЖК "На Заречной", "Ломоносов" и последний дом ЖК "Трио".