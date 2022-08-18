Петергоф изменил режим работы из-за аномальной жары в Петербурге с 18 августа

Музеи Петергофа из-за аномальной жары будут закрываться на час раньше Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Аномальная жара, которая не покидает Санкт-Петербург уже неделю, и не покинет в ближайшие дни, внесла свои коррективы в культурную жизнь города. Петергоф объявил, что с 18 августа 2022 года он изменил режим работы музеев из-за духоты и зноя. Об этом предупредили всех, кто собирался на экскурсии.

- С 18 августа в связи с аномально высокой температурой воздуха все музеи и кассы музеев будут закрываться на 1 час раньше, - предупредили в пресс-службе музея-заповедника.

Однако многие едут летом в Петергоф больше из-за знаменитых фонтанов. Парки продолжат работать в прежнем режиме и радовать посетителей своей красотой и прохладой. Поэтому отменять запланированые поездки или менять время посещения в этом случае не надо.

Напомним, что жара простоит в городе до начала сентября.