Смольный добавил 2,4 млрд рублей на строительство Московско-Дунайской развязки в Петербурге

Смольный выделил еще 2,4 миллиарда рублей на строительство Московско-Дунайской развязки. Губернатор города Александр Беглов подписал документ, согласно которому разрешается внести изменения в государственный контракт на строительство дороги и увеличить его сумму. Постановление опубликовано на сайте городского правительства.

- Разрешить изменить по соглашению сторон существенное условие государственного контракта Санкт-Петербурга от 27.03.2020 № С-23 на выполнение работ по объекту "Строительство транспортной развязки на пересечении Московского шоссе с Дунайским проспектом" в части увеличения цены контракта с 8 195 321 575,00 рублей до 10 581 822 021,41 рублей, - говорится в документе.

Таким образом, строительство развязки обойдется дорогу не в 8 миллиардов, а в 10,5 миллиардов рублей. Помимо этого планируется перераспределись объемы работ которые были утверждены ранее.