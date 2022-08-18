Суд арестовал на два месяца похитителя ящерицы из Ленинградского зоопарка

Суд арестовал похитителя ящерицы из Ленинградского зоопарка Фото: Олег ЗОЛОТО

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга отправил под арест еще одного похитителя ящерицы по имени Натали из Ленинградского зоопарка. Резонансное уголовно дело всполошило весь город, так как несчастное экзотическое животное погибло. Об этом 18 августа 2022 года рассказали в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

- 13 августа обвиняемый вместе со своей спутницей, желая впечатлить девушку, проник в террариум с экзотическими пресноводными в Ленинградском зоопарке, откуда они похитили редкую ящерицу стоимостью 21 тысяча рублей, - рассказали в суде.

Спустя время труп ящерицы был найден под окнами дома, где жили парень с девушкой. Оказалось, что они принесли ее домой, посадили в аквариум. Но через два дня Натали умерла. Тогда парень просто выбросил ее в окно с 12-го этажа.

Мужчина в суде извинялся и раскаивался. Следователи настаивали на циничность преступления и жестокое отношение к живому существу. Молодого человека отправили в СИЗО до 16 октября, как и его подругу.