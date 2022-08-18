Суд потребовал от «Теплосети» выплатить более 2 млн рублей родителям за гибель сына в кипятке в кафе «Типичный Питер»

Суд потребовал «Теплосеть» выплатить более 2 млн рублей родителям за гибель сына в кипятке в кафе «Типичный Питер» Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге Ленинский районный суд потребовал от "Теплосети" выплатить более 2 миллионов рублей семье одного из молодых людей, погибших в кипятке в антикафе "Типичный Питер". Двое студентов буквально сварились заживо. Поэтому родные одного из парней подали гражданский иск. Об этом 18 августа 2022 года рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

- Суд взыскал в пользу родных 2,2 миллиона компенсации морального вреда, почти 87 тысяч за расходы на похороны юноши, а также 120 тысяч рублей на оплату юристов, - сообщили в суде.

Трагедия произошла в сентябре 2018 года. Компания студентов отдыхала ночью в антикафе, которое располагалось в подвале дома на Измайловском проспекте. Ближе к утру трубу с горячей водой прорвало и начало затапливать. Большинство успели спастись. Но двое 20-летних парней Андрей и Максим застряли и сварились заживо в кипятке.

В прошлом году был осужден диспетчер "Теплосети". Его обвинили в нарушении правил безопасности, которые повлекли за собой трагедию.