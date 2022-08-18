Суд отправил под домашний арест соучастницу кражи 27,3 млн рублей на благоустройстве парка Сосновый Бор в Ленобласти / Фото: пресс-служба судов СПб

Приморский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест одну из соучастниц дела о краже 27,3 миллионов рублей на благоустройстве парка Сосновый Бор в Ленинградской области. Женщина вместе с другими предпринимателями украла эти деньги со счетов администрации МО "Сясьское городское поселение" и МБУ "Городская служба благоустройства - Парк". Об этом сообщили 18 августа 2022 года в объединенной пресс-службе судов города.

- Следствие полагает, что соучастники украли деньги, предоставив недостоверные сведения в документах о выполненных работах по благоустройству парка, - сообщили в суде.

Благоустройство парка финансировалось из средств федерального, областного и местного бюджетов в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".

Обвиняемая вину не признала. Ее отправили под домашний арест до 29 сентября.