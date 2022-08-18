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Звезды18 августа 2022 17:36

Гроссмейстер Сергей Климов проведет сеанс одновременной игры в шахматы в Летнем саду Петербурга

Сыграть с именитым шахматистом может любой желающим
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Гроссмейстер Сергей Климов проведет сеанс одновременной игры в шахматы в Летнем саду Петербурга

Гроссмейстер Сергей Климов проведет сеанс одновременной игры в шахматы в Летнем саду Петербурга

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В субботу, 20 августа 2022 года, именитый гроссмейстер Сергей Климов проведет в Санкт-Петербурге сеанс одновременной игры в шахматы. Партии пройдут под открытым небом в одном из красивейших мест города Летнем саду. Об этом рассказали в администрации Центрального района Северной столицы.

- Мы рады вам сообщить, что в эту субботу, 20 августа состоится сеанс одновременной игры в шахматы с гроссмейстером Климовым Сергеем Александровичем, - рассказали в районной администрации.

Мероприятие пройдет с 14:00 до 16:30 часов в Летнем саду со стороны Лебяжьей канавки возле скульптур Амура и Психеи.

Принять участие в шахматной партии может любой желающий. Для этого надо записаться на игр по телефону +7-911-996-07-15, указать имя, свой разряд по шахматам и контактный телефон. Количество мест ограничено.