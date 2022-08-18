На трассе «Кола» полностью перекроют движение в Ленобласти в ночь на 25 августа

На федеральной трассе Р-21 «Кола» полностью перекроют движение Фото: Олег ЗОЛОТО

Федеральную трассу "Кола" полностью перекроют в Ленинградской области в ночь с 24 на 25 августа 2022 года. Об этом предупредили автомобилистов дорожники. Движение будут устанавливать на время работ на 26 километре трассы.

- В связи с работами по установке металлической опоры для размещения на ней знаков будет полностью перекрываться движение автомобилей в обоих направлениях. Это необходимо для обеспечения безопасности всех участников движения, - пояснил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Но переживать не стоит, перекрытие будет длиться 20 минут с 00:10 до 00:30 часов. Время выбрано специально, так как в этот период трафик на трассе самый низкий.