Пекло в плюс 31 градус ждет Петербург 18 августа

Жара в плюс 31 градус ждет Петербург 18 августа Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жара никак не хочет отступать. Санкт-Петербург уже неделю находится в зоне антициклона, который почти не двигается и гонит горячий воздух с юга. В пятницу, 19 августа 2022 года, в Северной столице опять ожидается пекло. Спастись от него можно только под кондиционером либо только поздним вечером, когда солнце уходит и город остужается.

- 19 августа в Петербурге снова без осадков и малооблачно. Ветер юго-восточный умеренный. В ночное время суток температура воздуха опустится до 18-20 градусов тепла, в некоторых окрестностях до плюс 15 градусов. Днем снова жара в 29-31 градус, - сообщили в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Суббота, 20 августа, снова будет жаркой и сухой - 27-29 градусов. Немного пекло спадет 21 августа. Днем уже всего 25-27 градусов и может мелкий дождик.