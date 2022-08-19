Две машины сгорели ночью во дворе дома на проспекте Художников

Две машины сгорели на севере Петербурга. Фото: vk.com/spb_today

Звуки пожарных сирен разбудили ночью пятницы жителей дома номер 14 по проспекту Художников. Во дворе у них полыхали две иномарки. Причем, по словам очевидцев, сначала был хлопок и звук разбитого стекла, а потом одна из машин вспыхнула.

- Очевидцы утверждают, что подожгли «Тойоту Рав4», которая выгорела полностью. Рядом сгорел старый «Понтиак». «Тойота» была совсем свеженькая, - сообщают свидетели в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Пожарные примчались на место после вызова буквально за пару минут, но огонь уже успел полностью уничтожить «Тойоту» и на 90 процентов «Понтиак». Стоявший с другой стороны от «Тойоты» голубой «Фольксваген» также пострадал. У него обгорела краска и лот жара лопнули стекла в дверях.

Из людей при ЧП никто не пострадал, причины пожара выясняют дознаватели. А местные жители подозревают личный конфликт владельца «Тойоты» или войны за парковку.