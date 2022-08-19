Жара с превышением нормы на восемь градусов накроет Петербург в пятницу

В такую погоду главное не перезагорать. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Экстремальная погода вновь ожидает жителей Петербурга. В пятницу, 19 августа, прогноз обещает жару до 31 градуса, что на восемь градусов выше климатической нормы. Не каждый человек легко перенесет такое пекло, тем более, что конца-края ему пока не видно. Жара может простоять в городе и до сентября. Ну а пока остается прятаться в тени.

- Погоду в Северной столице вновь сформирует северо-западная периферия обширного и малоподвижного антициклона. При переменной облачности обойдется без дождей, - пишет в своем телеграм-канале метеоролог Михаил Леус.

Днем в Петербурге обещают +29...+31, а в Ленобласти +26…+31 градус. Ветер юго-восточный умеренный. Давление немного подрастет до уровня в 767 мм ртутного столба, что выше нормы.

В субботу и воскресенье температура спадет на пару градусов, но осадков не будет. А вот в начале следующей недели возможны небольшие дожди, но все так же жарко - до +27.