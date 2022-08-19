Водителей предупреждают о полном перекрытии движения по Мурманскому шоссе

Мурманскую трассу будут перекрывать на 20 минут. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".

Автомобилистов Петербурга и Ленинградской области заранее предупреждают о полном перекрытии движения по Мурманскому шоссе (трасса Р-21 «Кола»). В ночь с 24 на 25 августа на 26-м километре трассы, напротив деревни Хапо-Ое, будут монтировать опору для дорожных указателей.

- В связи с производством работ в период с 00:10 до 00:30 будет полностью перекрываться движение автомобильного транспорта на Р-21 «Кола» в обоих направлениях, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

В это время движение по трассе минимальное и установка опоры не должна создать проблем для автомобилистов. В крайнем случае, им придется постоять на дороге около 20 минут.

Кто не хочет задержек, должен заранее продумать маршрут своей поездки.