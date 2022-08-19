Температурный рекорд 80-летней давности побит в Петербурге

За лето в Петербурге побиты четыре температурных рекорда. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Петербург дважды подряд побил суточные рекорды температуры. Сначала было 17 августа, когда превышение показателей над прошлым достижением 2008 года составило 0,3 градуса - температура достигла +30,1. А в четверг стало еще жарче.

- 18 августа столбики термометров поднялись до отметки в +30,6 градуса, что на 0,7 выше прежнего достижения 1941 года, - сообщает в своем телеграм-канале метеоролог Михаил Леус.

Этот день также оказался самым жарким в Петербурге с начала августа. Но это еще не конец лета. 19 числа синоптики вновь обещают экстремальные показания термометров до +31. Как оно будет - станет известно после 21:00, когда будут сняты суточные показания с контрольных приборов метеостанций.

А всего за нынешнее лето в Петербурге отмечено четыре суточных температурных рекорда. По два в июле и августе.