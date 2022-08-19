Музеи Петергофа начали закрываться на час раньше из-за жары

Музеи Петергофа стали закрываться раньше из-за жары. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Знаменитые музеи Петергофа будут закрываться на час раньше. Причина - невыносимая 30-градусная жара, из-за которой помещения превратились, по словам посетителей, «в душегубку». Об изменении графика работы сообщает пресс-служба Государственного музея-заповедника.

- Дорогие посетители! С 18 августа в связи с аномально высокой температурой воздуха все музеи и кассы музеев будут закрываться на один час раньше, - говорится в соцсетях ГМЗ «Петергоф».

Парков нововведение не касается, на свежем воздухе, несмотря на жару, гулять все-таки легче.

До какого числа будет сокращено время работы музеев, сказать может только небесная канцелярия. Пока синоптики не сильно оптимистичны и прогнозируют сохранение жаркой погоды с температурами выше +25 градусов до конца августа. И почти без дождей.