«Газель» с книжками перевернулась на скоростной трассе «Нева» под Петербургом

"Газель" растеряла книжки на трассе "Нева". Фото: vk.com/spb_today / Оля Дорофеева

Газель с книжками перевернулась набок на скоростной трассе М-11 «Нева». Авария произошла утром пятницы на стороне в направлении Петербурга, после развязки со съездом на Колпино и Шушары. Печатная продукция из прицепа машины разлетелась по дороге.

- Книжки уронили... Микроавтобус перевернулся на участке М-11 между Славянкой и городом. По дороге в город на переезде через речку Кузьминка. Вроде пострадавших нет, - пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Упавшая «Газель» и ее прицеп перегородили две из трех полос -левую и среднюю, из-за чего на трассе образовалась пробка. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники аварийной службы «Автодора», решается вопрос с подъемом микроавтобуса на колеса.

Рассыпавшиеся книжки и тетрадки пока перекидали к обочине.