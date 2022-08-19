Сосед приставал к 4-летней девочке в коммуналке на Васильевском острове

Полиция задержала жителя коммуналки, лапавшего 4-летнюю девочку. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Следователи отдела СК и полицейские Василеостровского района разбираются в неприятной истории с приставаниями взрослого мужчины к 4-летней девочке. Все произошло вечером 17 августа на общей кухне коммунальной квартиры на улице Беринга. Об этом маме рассказала сама малышка.

- По словам ребенка, на кухне взрослый сосед трогал ее за интимные места, - пишет АН «Оперативное прикрытие».

Мать девочки вызвала полицию и стражи порядка задержали соседа, нигде неработающего мужчину возрастом 38 лет. Его отвезли в отделение, где для начала составили протокол о мелком хулиганстве.

Позднее было возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера. Сейчас решается вопрос с избранием подозреваемому меры пресечения.