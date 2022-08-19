Шесть трамваев с дверьми на обе стороны подарит Петербург Ленобласти

Петербургские трамваи передадут в Енакиево. Фото: gov.spb.ru

Петербург подарит шесть трамваев Ленинградской области. Но не для нее, ведь трамвайных путей в 47 регионе нет ни метра. Все вагоны пойдут на Донбасс, в подшефный Ленобласти город Енакиево.

- Предприятие «Горэлектротранс» передает в дар Ленинградской области шесть трамвайных вагонов КТМ Усть-Катавского вагоностроительного завода, - сообщает пресс-служба Смольного.

Четыре из шести вагонов хорошо знакомы многим петербуржцам. Трамваи с дверьми на обе стороны в челночном режиме ранее курсировали по Садовой улице. Сейчас они пригодятся в Енакиево - такая конструкция позволяет не стоить дорогие разворотные кольца, а просто сделать съезд после чего вагоновожатый переходит из «хвоста» в «нос» состава, где есть другая кабина.

Перед передачей Ленобласти все трамваи прошли полный ремонт и покраску на базе «Горэлектротранса».