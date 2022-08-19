Токсикологи НИИ имени Джанелидзе назвали самые экзотичных пациентов

Чаще всего петербуржцы жалуются мухоморами. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Врачи токсикологический центр Института скорой помощи имени Джанелидзе рассказали о самых экзотических случаях в своей практике. Обычно летом здесь лечат отравившихся грибами. Увы, спасти удается не всех, как девушку из леса, которая заблудилась и от голода случайно съела бледную поганку.

- Были пациенты с укусами кобры, черной мамбы. В марте 2022 года произошел случай отравления ядом животного происхождения – коралловыми полипами. Женщина получила сильнейший ожог, - рассказал «Петербургскому дневнику» руководитель отдела клинической токсикологии института Алексей Лодягин.

Пару лет назад медики НИИ лечили женщину, ужаленную «португальским корабликом» –страшным симбиозом из четырех разных морских организмов-полипов, ошибочно называемых медузой.

А пик проблем в Джанелидзе был с началом пандемии, когда некоторые горожане начали принимать мухоморы как средство от кронавируса. Всех их пришлось срочно лечить, но от отравления. Врачи напоминают, что эти грибы смертельно опасны и верить в их чудодейственную силу не стоит.

Но сейчас основные пациенты - неудачливые грибники, которые положили что-то не то в корзинку, либо наступили в лесу на гадюку.