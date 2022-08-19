Правительство Петербурга провело заседание по предотвращению загрязнения Суздальских озер и реки Каменки

В ЗакСе обсудили вопрос загрязнения Суздальских озер в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

Правительство Санкт-Петербурга занялось вопросом чистоты городских озер и рек. Председатель Законодательного собрания Александр Бельский рассказал, что на днях городской парламент провел заседание рабочей группы, на котором обсудили проблему загрязнения Суздальских озер и реки Каменки. Этим парламентарий поделился 19 августа 2022 года.

- Парламентарии держат на контроле состояние городских пляжей и акваторий. На днях состоялось заседание рабочей группы по предотвращению загрязнения Суздальских озер и реки Каменки. Необходимо провести их комплексное обследование и спланировать очистку вод, - рассказал Бельский.

Также он отметил, что впереди горожан ждут очень жаркие выходные. В такую погоду многие отправляются отдыхать на залив либо на озеро. Поэтому Бельский обратился к родителям и напомнил, что важно не оставлять детей без присмотра, чтобы отдых не закончился трагедией.