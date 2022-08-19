Петербург стал лидером по уровню домашнего насилия в России

Петербург стал лидером печального рейтинга по уровню домашнего насилия в России. Его оценивали по приговорам об убийствах женщин. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербург стал лидером печального рейтинга по уровню домашнего насилия среди всех регионов России. Это показало исследование, которое провел Консорциум женских неправительственных организаций. За основу подсчета была взята система, которая оценивала среди приговоров судов об убийствах женщин долю тех, кто погиб от рук близкого человека. Для рассмотрения был взят период пандемии, когда многим приходилось приводить много времени в кругу семьи, из-за чего по всему миру произошел всплеск домашнего насилия.

- Анализ приговоров с 2011 по 2019 год показал, что 65.8% убитых женщин в России были жертвами домашнего насилия. В 2020 году доля составила 70.9%, а в 2021 году – 71.7%, - сообщается на сайте Консорциума.

Причем был отмечен резкий рост преступлений, совершаемых именно партнерами - мужьями или сожителями, от их рук погибало девять из десяти жертв.

Самый высокий уровень домашнего насилия 2020-21 годы прослеживается в приговорах, вынесенных в Петербурге и Пермском крае — по 77%. В пятерку худших вошли Омская, Курганская и Московская области — по 75%.