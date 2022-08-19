Подростка с сильными ожогами госпитализировали на вертолете в реанимацию в Петербурге / Фото: Комздрав

В одну из больниц Санкт-Петербурга вечером 18 августа 2022 года экстренно госпитализировали ребенка. 15-летнего подростка с сильнейшими ожогами привезли не просто в "карете" скорой помощи, а на вертолете, так как ему понадобилась помощь лучших специалистов. Об этом рассказали в комитете по здравоохранению города.

- В реанимацию Детского Городского Многопрофильного Клинического Специализированного Центра Высоких Медицинских Технологий бортом санавиации из Тихвина был доставлен 15-летний подросток, - сообщили в комитете.

У подростка были ожоги 17 процентов тела. Ожоги 2 и 3 степеней. Несчастный случай произошел когда подросток решил самостоятельно развести костер вместе с друзьями.

На данный момент пациент находится в реанимации и получает все необходимое лечение.