Бесплатный кружок юных зоологов откроется в Ленинградском зоопарке

Бесплатный кружок юных зоологов откроется в зоопарке Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО

Ленинградский зоопарк объявил новый набор детей в кружок юных зоологов. Присоединиться к изучению животных приглашают школьников Санкт-Петербурга с 6 по 8 класс, которым интересно познавать биологию и зоологию. Об этом в пресс-службе зоопарка рассказали 19 августа 2022 года.

- В программу занятий в кружке будут входить лекции о поведении и разнообразии рыб, амфибий, рептилий, птиц и млекопитающих, наблюдение за поведением животных, а также выезды на природу для изучения флоры и фауны Ленинградской области, - рассказали в зоопарке.

Все занятия в кружке проводятся бесплатно. Проходить они будут два раза в неделю по вторникам и четвергам в 17:00 часов.

Записаться в кружок можно с 25 августа по 15 сентября в в Научном отделе на втором этаже лектория ежедневно с 13:00 до 18:00. Уточнить информацию у руководителей кружка можно по телефону 232-31-45.