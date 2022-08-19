Невский проспект встал в огромную пробку из-за сломанного светофора

Центр Петербурга встал в огромную пробку из-за обесточенного светофора Фото: СОЦСЕТИ

Центра Санкт-Петербурга встал в жесткую пробку из-за одного сломавшегося светофора. Дорожный апокалипсис наступил днем в пятницу, 19 августа 2022 года. Светофор перестал работать на самой оживленной магистрали города - Невском проспекте. Об этом в социальной сети рассказали прохожие.

- На перекрестке Невского и Литейного сломался светофор. Центр встал, - рассказали очевидцы.

Автомобили большими потоками продолжили прибывать на оживленный перекресток, однако из-за того, что их движение никто не регулировал, началась суета. Каждому водителю хотелось побыстрее проскочить проблемное место, но стало лишь хуже.

Автомобилисты рассказали, что утром аналогичные проблемы были на проспекте Стачек, ленинском и проспекте Ополчения.