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Общество19 августа 2022 15:26

Новое общественное пространство появится на берегу Охты в Петербурге

Работы по благоустройству участка около проспекта Шаумяна уже начались
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Новое общественное пространство появится на берегу Охты в Петербурге

Новое общественное пространство появится на берегу Охты в Петербурге

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге приступили к благоустройству берега Охты, где появится новое общественное пространство. Это участок территории недалеко от проспекта Шаумяна. Здесь обустроят дорожки для неспешных прогулок, современные детские и спортивные площадки, дорожки для велосипедистов. Об этом 19 августа 2022 года рассказал вице-губернатор города Борис Пиотровский.

- Еще одна интересная деталь будущего проекта – площадки для отдыха будут установлены на нижнем уровне набережной. Вместе с тем будет оборудован и спуск к воде, появится новая широкая лестница с пандусом, - отметил Пиотровский.

Аналогичное благоустройство было сделано в прошлом году на другом участке Охты от Уткина моста до моста Шаумяна. Пиотровский отметил, что такие общественные пространства становятся частью Новой туристкой географии Петербурга.