Новое общественное пространство появится на берегу Охты в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге приступили к благоустройству берега Охты, где появится новое общественное пространство. Это участок территории недалеко от проспекта Шаумяна. Здесь обустроят дорожки для неспешных прогулок, современные детские и спортивные площадки, дорожки для велосипедистов. Об этом 19 августа 2022 года рассказал вице-губернатор города Борис Пиотровский.

- Еще одна интересная деталь будущего проекта – площадки для отдыха будут установлены на нижнем уровне набережной. Вместе с тем будет оборудован и спуск к воде, появится новая широкая лестница с пандусом, - отметил Пиотровский.

Аналогичное благоустройство было сделано в прошлом году на другом участке Охты от Уткина моста до моста Шаумяна. Пиотровский отметил, что такие общественные пространства становятся частью Новой туристкой географии Петербурга.