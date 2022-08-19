Бастрыкин поручил проверить снос здания бывшего кинотеатра «Слава» в Петербурге

Председатель СК России поручил проверить информацию о сносе здания в Санкт-Петербурге / Фото: citywalls

Жители Санкт-Петербурга снова обратились к главе следственного комитета России Александру Бастрыкину с жалобой на снос здания. На этот раз горожане посетовали на снос бывшего кинотеатра "Слава", который располагается на проспекте Славы. Одна из жительниц города обратилась от лица детей войны с просьбой защитить постройку, которое, по их мнению имеет культурно-историческую ценность. Об этом 19 августа 2022 года рассказали в следственном комитете страны.

- Бастрыкин поручил главному следственному управлению СК России проверить доводы жителей Санкт-Петербурга о сносе здания бывшего кинотеатра "Слава", - рассказали в комитете.

Кинотеатр был построен в 1967 году по типовому проекту. По этому же проекту строились кинотеатры "Максим", "Прибой", "Рубеж" и многие другие, всего 14 зданий. В 2000-х годах в здании располагалось казино, а после запрета игорной деятельности с 2008 года здание простаивало до тех пор пока в нем не сделали торговый центр.