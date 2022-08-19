Самокатчика сбила машин на Невском проспекте в Петербурге

Машина сбила самокатчика на Невском проспекте Фото: СОЦСЕТИ

В центре Санкт-Петербурга самокатчик попал под машину. Авария произошла вечером 19 августа 2022 года на главной магистрали города Невском проспекте. Как в социальной сети рассказали очевидцы, парня сбил автомобиль на пересечении проспекта в Фонтанкой, и до приезда скорой помощи он пролежал на проезжей части.

- Пересечение Фонтанки и Невского, сбили самокатчика. По всему он более менее в порядке, ждали скорую, его не трогали, на данный момент скорая уже забрала, - рассказали свидетели.

Пока молодой человек лежал на проезжей части, а автомобиль, сбивший его, ожидал оформления аварии, на Невском проспекте и по набережной реки собралась пробка. Из-за этого центр города встал сильнее, чем обычно вечером.

Сейчас сотрудникам дорожной полиции предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего и определить виновного.