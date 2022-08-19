Редкая орхидея распустилась в Ботаническом саду Петербурга / Фото: Ботанический сад

В Ботаническом саду Санкт-Петербурга распустился редкий цветок. Во всем своем величии и нежности предстала орхидея Стангопея глазастая (Stanhopea oculata). Необычность этого цветка в том, что соцветия растут не наверх, а низ, занимая положение ниже корней. Фотографиями цветка поделилась пресс-служба сада.

- Обратите внимание, что соцветия растут вниз и прорастают прям через субстрат, - рассказали в Ботаническом саду.

Она цвете всего четыре дня / Фото: Ботанический сад

Редкость этих цветков в том, что они расцветают только на четыре дня и издают головокружительный аромат, который похож на ваниль. Цветет орхидея два раза в год с февраля по ноябрь и с августа по сентябрь.