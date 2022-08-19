Пацанская драка произошла во дворе на юго-западе Петербурга Фото: принтскрин видео.

На юго-западе Санкт-Петербурга произошла пацанская драка. Во дворе дома 68/1 на улице Маршала Казакова вечером 19 августа 2022 года произошла потасовка. Двое парней явно из-за чего-то конфликтовали и решили разъясниться на кулаках. При этом вокруг них было еще несколько человек, которые не лезли "на ринг". По крайней мере до тех пор, пока страсти излишне не накалились. Видео драки попало в социальные сети.

- Нормально. Один на один, - отметил один из пользователей сети.

- Да, жести нет ни какой, как один другого начал яро "месить", тут же вмешались. Чисто по-мужски все. Не исключаю, что потом руки пожали да разошлись. Все лучше чем перцем в глаза или с травматом, - вторил ему другой.

До кровопролития, видимо, так и не дошло. Хотя один из участников схватки в какой-то момент обнажил торс и готов был продолжить. Чем закончилась драка, пока неизвестно.