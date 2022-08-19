Автокран сгорел на трассе М-11 в Петербурге

Автокран сгорел на трассе "Нева" в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге на скоростной трассе М-11 "Нева" загорелся автокран. Возгорание произошло вечером в пятницу, 19 августа 2022 года, по дроге из Северной столицы в Москву, проходящей еще по территории Колпинского района. Об этом в социальной сети рассказали очевидцы.

- Мимо проехали в сторону области, там сейчас пробка на 3 километра, слева от крана машина всмятку. Все полосы в сторону города перекрыты, - рассказали очевидцы.

По данным МЧС Петербурга, возгорание случилось в девять часов вечера, но по какой причине, не уточняется. В автокране марки "Demag" сгорели сгораемые части. На место ЧП прибыли две пожарные машины и 10 человек личного состава МЧС. Пламя было потушено спустя почти час. Сообщений о пострадавших не поступало.