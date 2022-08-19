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Дом. Семья19 августа 2022 19:40

Маленький сокол пришел за помощью к людям в Пулково

Птичка со сломанным крылом не могла летать
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Маленький сокол пришел за помощью к людям в аэропорт Пулково / Фото: "Газпром нефти"

Маленький сокол пришел за помощью к людям в аэропорт Пулково / Фото: "Газпром нефти"

В аэропорту Санкт-Петербурга крошка-сокол пришел за помощью к людям. Маленькая птичка пришагала лапками на территорию Пулково, так как не могла летать. Ее заметили сотрудники заправочного комплекса «Совэкс», которая является дочерним предприятием «Газпромнефть». Об этом 19 августа 2022 года рассказали в пресс-службе компании.

- Сотрудники связались с центром реабилитации диких птиц в Петербурге и оплатили лечение пернатой — как оказалось, это самка, - сообщили в пресс-службе.

Крошку-сокола забрали специалисты и отправили на лечение. Сейчас ее жизни ничего не угрожает. Ветеринары назначат птице лечение, после этого она пройдет курс реабилитации перед тем, как вернуться домой в дикую природу.