Маленький сокол пришел за помощью к людям в Пулково

Маленький сокол пришел за помощью к людям в аэропорт Пулково / Фото: "Газпром нефти"

В аэропорту Санкт-Петербурга крошка-сокол пришел за помощью к людям. Маленькая птичка пришагала лапками на территорию Пулково, так как не могла летать. Ее заметили сотрудники заправочного комплекса «Совэкс», которая является дочерним предприятием «Газпромнефть». Об этом 19 августа 2022 года рассказали в пресс-службе компании.

- Сотрудники связались с центром реабилитации диких птиц в Петербурге и оплатили лечение пернатой — как оказалось, это самка, - сообщили в пресс-службе.

Крошку-сокола забрали специалисты и отправили на лечение. Сейчас ее жизни ничего не угрожает. Ветеринары назначат птице лечение, после этого она пройдет курс реабилитации перед тем, как вернуться домой в дикую природу.