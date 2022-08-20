Дожди в Петербург вернуться пока не спешат Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Долгожданная прохлада вернется в Петербург в субботу, 20 августа. Жара, которая уже больше недели радует или изматывает жителей Северной столицы, наконец начнет отступать. Об этом в своих соцсетях сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

- Петербург останется на периферии обширного антициклона. Сохранится переменная облачность, но дождей не ожидается. Температура окажется на пару градусов ниже вчерашнего значения, - отметил синоптик.

Так, температура воздуха опустится до +27... +29 градусов. В Ленинградской области будет более свежо - от +25 до +30 градусов. Падать, но слабо, будет и атмосферное давление. Оно составит 766 миллиметров ртутного столба, что все еще выше нормы. дождь в Петербург пока возвращаться не собирается. На небе будет облачно, но без осадков.