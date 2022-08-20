Четыре пожара потушили в Колпинском районе Петербурга за сутки

спасателям удалось ликвидировать последствия всех возгораний Фото: Олег ЗОЛОТО

Четыре пожара пришлось тушить в Колпинском районе Петербурга за минувшие сутки 19 августа. Всего спасатели ликвидировали шесть возгораний в разных частях города. В результате никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

- Была организована работа по реагированию на шесть пожаров. Четыре выезда было в Колпинском районе. Там за сутки загорелись автомобиль, два дома и автокран. Сведения о пострадавших не поступали, - отметили в пресс-службе.

Еще один пожар охватил жилой дом в Центральном районе. Потушить удалось также производственно-складское здание в Невском районе Петербурга.