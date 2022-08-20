Движение в тоннеле петербургской дамбы ограничат с 22 по 29 августа

На время возможна полная приостановка транспортного потока на въезде в тоннель Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Движение в тоннеле петербургской дамбы ограничат с 22 августа. Восемь дней на дороге будут проводиться ремонтно-восстановительные работы. Об этом сообщили в пресс-службе Дирекции КЗС.

- Транспортный отсек Невской стороны (внутреннее кольцо) будет закрыт с 22 по 24 августа. Транспортный отсек Финской стороны (внешнее кольцо) перекроют с 24 по 29 августа, - пояснили в пресс-службе.

Однако, для ввода и вывода техники на непродолжительное время возможна полная остановка транспортного потока перед въездом в тоннель на 7-10 минут. Водителей просят обращать внимание на информационное табло, разметку и знаки.