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Происшествия20 августа 2022 9:34

Семь пассажиров пострадали в автобусе, вылетевшем в кювет в Ленобласти

Водитель не справился с управлением
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
Автобус занесло прямо в кусты ФОТО: пресс-служба прокуратуры Ленобласти

Автобус занесло прямо в кусты ФОТО: пресс-служба прокуратуры Ленобласти

Семь пассажиров пострадали в автобусе, который 18 августа вылетел в кювет неподалеку от деревни Большой Бор Бокситогорского района Ленобласти. ПАЗ ездил по междугороднему маршруту, но неожиданно водитель не справился с управлением. Машина улетела в кусты вместе с находящимися внутри пассажирами.

- В результате ДТП пострадали семь человек. Прокуратура уже организовала проверку. Будут оценены соблюдения требований законодательства со стороны перевозчика, правоохранительных специализированных органов и балансодержателя дороги, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленинградской области.

По предварительной информации, лишь один пассажир получил тяжелые травмы. Остальные поступили в состоянии удовлетворительном или средней тяжести.