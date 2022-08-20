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Происшествия20 августа 2022 10:36

Трое неизвестных посреди дня ограбили медицинский центр в Петербурге

Преступники забрали больше 6 тысяч рублей из кассы
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
Полиция занимается поиском грабителей

Полиция занимается поиском грабителей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Полиция разыскивает трех неизвестных, которые посреди дня ограбили исследовательский медицинский центр на Заневском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом 19 августа правоохранителям сообщила женщина, находящаяся в центре.

- Неизвестные похитили выручку из кассы, после чего скрылись с места происшествия. Ущерб составил 6600 рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Сейчас полиция занимается поиском злоумышленников. Известно, что это были двое мужчин и женщина.