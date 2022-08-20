Самокатчик попал под поезд на железнодорожном переходе в Петербурге

Очевидцы сообщают, что самокатчик пришел в сознание на месте аварии ФОТО: vk.com/spb_today

Самокатчик попал под поезд на железнодорожном переходе на Туристской улице в Петербурге. Мужчина переезжал через пути, когда послышались гудки от заметившего его машиниста. К счастью, поезд водителя двухколесного гаджета лишь задел.

- Он живой. Сначала лежал без сознания, но пришел в себя, - сообщают очевидцы в сообществе ДТП и ЧП Вконтакте.

По их словам, на место приехала скорая. Самокатчику удалось самому до нее дойти. Какие именно травмы он получил - пока неизвестно.

Напомним, что это далеко не первый подобная авария. В апреле уже другой самокатчик также попал под тролейбус на Васильевском острове. Тогда обошлось без тяжелых травм.

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