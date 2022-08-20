Сотрудника музея в Петербурге задержали за обман 92-летней пенсионерки на 250 тысяч рублей

Мужчину задержали в тот же день, когда было написано заявление Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Специалиста по защите ценностей одного из музеев Петербурга задержали по подозрению в обмане пенсионерки. 19 августа в полицию Кировского района пришла 92-летняя старушка с рассказом о том, как ей позвонила неизвестная женщина и, представившись невесткой, поведала убедительную историю о ДТП. Чтобы "замять" дело и выплатить компенсацию лже-невестка попросила у пенсионерки 250 тысяч рублей.

- Позже в квартиру пенсионерки пришел неизвестный мужчина, ему заявительница и передала деньги, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". В этот же день был задержан подозреваемый - 33-летний сотрудник музея. Сейчас он находится в СИЗО.