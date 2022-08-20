Пьяный водитель фуры справил нужду в полицейской машине во время задержания в Петербурге

На водителя составили сразу два административных протокола Фото: Олег ЗОЛОТО

Пьяный водитель фуры в Петербурге справил нужду в салоне патрульного автомобиля. Задержание начиналось также интригующе, как закончилось. Неадекватные маневры большегруза Scania в Выборгском районе заметили прохожие, они же его и остановили.

- Задержали, несмотря на агрессию и попытки водителя решить вопросы в кулачном бою. На место приехали инспекторы ДПС. От них персонаж решил скрыться бегством. Босоногий марафон закончился задержанием во дворах, где мужчину заковали в наручники и проводили до патрульного автомобиля, - сообщается в паблике "Дорожный инспектор" во ВКонтакте. На этом пьяное представление не закончилось. Уже в салоне патрульного автомобиля задержанный решил справить нужду, сопровождая это угрозами "все измазать". Угрозы не помогли. На дебошира составили сразу два административных протокола. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Такое пьяное задержание в биографии водителя оказалось уже третьим.