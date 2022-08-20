Памятник Александру Блоку установят на улице Декабристов в Петербурге

Памятник появится рядом с музеем-квартирой Александра Блока Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Памятник Александру Блоку установят у дома 57 на улице декабристов в Петербурге. Именно там с 1912 по 1921 годы жил российский поэт. Мемориальная доска, которая об этом гласит, появилась на здании еще в 1946 году, но до памятника дело дошло только в 2022 году.

- В 1980 году к 100-летию со дня рождения Александра Блока в доме был открыт музей, а недалеко оттуда располагается улица, названная в честь поэта. Теперь там появится и памятник. Соответствующее постановление подписал Александр Беглов, - сообщили в пресс-службе губернатора Петербурга.

Памятник подготовили внушительных размеров - высотой 3,6 метра. Вместе с постаментом это будет уже 4, 05 метра. На лицевой части расположилась надпись: «Александру Блоку». Точная дата открытия памятника пока не сообщается.