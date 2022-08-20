Полицейский из Петербурга вырвал дверную ручку у автомобиля гонщика, пытаясь его остановить

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге полицейский вырвал дверную ручку автомобиля гонщика, пытаясь его задержать. С бешенной скоростью Hyundai мчался по проспекту Добролюбова в Петроградском районе, когда его заметили патрульные. Дальше напряженная погоня и остановка у крейсера "Аврора", но и на этом задержание не закончилось.

- В момент, когда инспектор выбежал и попытался открыть водительскую дверь Hyundai, злодей нажал на педаль газа и снова уехал. Дверная ручка осталась в крепкой руке инспектора на память. Выруливая, нарушитель повредил бок патрульного автомобиля, - сообщает паблик "Дорожный патрульный".

И все началось сначала: погоня, сирены и остановка, на этот раз более удачная. Гонщика настигли во дворе на улице Академика Павлова. Результат - целая кипа административных протоколов. Всплыла и поддельная регистрация, поэтому решается вопрос о возбуждении уголовного дела.