Более 300 пациентов с коронавирусом госпитализировали в Петербурге за последние сутки

Петербуржцы активно проходят ревакцинацию Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Петербурге госпитализировали 306 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего в местных стационарах находится больше 2000 пациентов, подхвативших вирус - 214 из них в реанимации, а 33 подключены к ИВЛ. Выписалось за последние сутки 225 человек.

- За этот же период болезнь выявили у 4 399 человек. При это выздоровело 2697 петербуржцев, умерло 16. Для больных с коронавирусом сейчас развернуто 2712 коек в 11 стационарах, - сообщили в пресс-службе губернатора Санкт-Петербурга.

При этом жители города продолжают вакцинироваться. За сутки прививку сделали 595 человек, среди них 21 ребенок. Не забывают петербуржцы и про ревакцинацию - повторную дозу вакцины в этот день получили 7 297 человек.