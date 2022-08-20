Петербургские врачи спасли руку восьмилетнего мальчика после глубоких порезов о разбитое стекло

На скорой мальчика доставили к хирургам Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Педиатрическом университете Петербурга спасли руку восьмилетнего мальчика. Ребенка госпитализировали после того как он поранился, случайно разбив стекло на двери в подъезде, выходя из дома. Осколки повредили не только сухожилия, но и локтевой нерв и артерии. На скорой его доставили в больницу в отделение микрохирургии.

- Операцию провел молодой хирург левтер Колбая, ранее спасший руку мальчика после попадания кисти в мясорубку. Ребенку удалось восстановить все функции руки, - сообщили в пресс-службе Педиатрического университета.

Это единственная больница на Северо-Западе страны, где круглосуточно дежурят детские ангиохирурги.Летом отделение работает с полной нагрузкой по плановым и экстренным операциям.

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