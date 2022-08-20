Мужчина пострадал во время пожара на кухне квартиры в Петербурге

В ликвидации пожара были задействованы четыре машины Фото: Олег ЗОЛОТО

Мужчина пострадал во время пожара в однокомнатной квартире на Придорожной аллее в Петербурге. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 17:34 20 августа. По адресу тут же выехали четыре машины с пожарными.

- В ликвидации пожара были задействованы 20 человек личного состава. В 17:55 возгорание удалось локализовать, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Выгореть успела только кухня площадью 6 квадратных метров. В результате пожара пострадал мужчина, которого госпитализировали для оказания медицинской помощи.