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Происшествия20 августа 2022 17:33

Мужчина пострадал во время пожара на кухне квартиры в Петербурге

Его пришлось госпитализировать
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
В ликвидации пожара были задействованы четыре машины

В ликвидации пожара были задействованы четыре машины

Фото: Олег ЗОЛОТО

Мужчина пострадал во время пожара в однокомнатной квартире на Придорожной аллее в Петербурге. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 17:34 20 августа. По адресу тут же выехали четыре машины с пожарными.

- В ликвидации пожара были задействованы 20 человек личного состава. В 17:55 возгорание удалось локализовать, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Выгореть успела только кухня площадью 6 квадратных метров. В результате пожара пострадал мужчина, которого госпитализировали для оказания медицинской помощи.