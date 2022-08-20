Девушка здоровалась с подписчиками, но, судя по всему, забыла про дорогу ФОТО: vk.com/spb_today_unreleased

Блогер из Петербурга попала в аварию на КАДе во время прямого эфира. Видео с места происшествия быстро распространилось в сети благодаря самой виновнице ДТП. Не успела автоледи поздороваться с любимыми подписчиками, как въехала в попутную машину.

- Добрый день всем тем, когда дав... - не успела закончить девушка, как ударилась головой об собственный руль.

Последствия прямого эфира оказались не такими радостными, как приветствие подписчиков ФОТО: vk.com/spb_today_unreleased

О дальнейших разборках с водителем "Ауди", в которую влетела автомобилистка, история умалчивает. Но на фотографиях с места аварии видно, что больше пострадал автомобиль самого блогера. О полученных в результате ДТП травмах и охватах в соцсетях красавицы ничего неизвестно.